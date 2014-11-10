Під Новоазовськом бойовики викрали студента маріупольського вишу

Про це УНІАН повідомили у відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, до чергової частини обласного главку надійшло повідомлення про те, що на блокпосту на в'їзді до міста Новоазовськ терористи викрали 21-річного місцевого жителя, студента одного з вузу Маріуполя. На даний час про його долю нічого не відомо.

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