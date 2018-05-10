В СБУ назвали причину допиту комуніста Симоненка

Раніше під час обшуку у Симоненка слідчі вилучили предмет, схожий на пістолет АПС з глушником.

Слідчі Служби безпеки України допитали голову забороненої в Україні Комуністичної партії Петра Симоненка в рамках провадження про спробу захоплення державної влади.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

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«Вже допитали його в рамках провадження, інформація про яке була оприлюднена на сайті СБУ 8 травня», - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня в СБУ заявили, що провели у керівників забороненої Комуністичної партії низку санкціонованих обшуків, під час яких було виявлено заборонену комуністичну символіку.

"Під час слідчих дій правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9 травня, щоб дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами громадсько-політичних об’єднань", - йшлося в повідомленні СБУ.

Також у спецслужбі заявили, що у Симоненка під час обшуку слідчі вилучили предмет, схожий на пістолет АПС з глушником, та 120 патронів.

Обшуки відбулися у Києві та області в рамках розслідування слідчими СБУ кримінального провадження за фактом вчинення дій з метою захоплення державної влади та державної зради, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Разом з тим у прес-службі КПУ підтвердили факт проведення обшуків, назвавши їх незаконними. При цьому уточнили, що СБУ проводила слідчі дії у голови політсили Симоненка, лідера комсомолу України Михайла Кононовича, а також в столичному офісі партії.

Довідка УНІАН. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України на підставі правового висновку Комісії з питань дотримання закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», яка встановила невідповідність діяльності, найменування та символіки КПУ вимогам українського законодавства.