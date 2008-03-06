Литвин каже, що якщо все буде гаразд, о 13.00 ВР вже голосуватиме

О 12.30 у Верховній Раді розпочалися чергові консультації щодо можливості проведення сьогодні пленарного засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.

За його словами, зараз відбуваються засідання всіх фракцій, на яких начебто обговорюється компромісний варіант постанови щодо НАТО. Проектом постанови передбачається, що рішення про вступ України до НАТО ухвалюється лише за наслідками Всеукраїнського референдуму, що відбувається за народною ініціативою на підставі закону про всеукраїнський референдум. Проект постанови також передбачає, що голова ВР має повідомити генсека НАТО про ухвалення відповідного рішення.

В.ЛИТВИН наголосив, що якщо “домовленості підтвердяться, то о 13.00 відбудеться голосування в сесійній залі”.