У НАТО подейкують, що Україну можуть відкласти до грудня

Надзвичайний і Повноважний посол Угорської Республіки в Україні Андраш БАРШОНЬ не виключає, що питання про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО не обговорюватимуть на квітневому саміті НАТО в Бухаресті через відсутність консенсусу з цього приводу серед членів Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання прес-клубу в МЗС України.

«Це ще не зрозуміло, чи буде це питання (на порядку денному Бухарестського саміту НАТО)», - сказав він.

Водночас посол вважає, що якщо не буде консенсусу про приєднання України до ПДЧ, краще це питання розглянути пізніше.

Посол відзначив, що це питання можна розглянути на Раді міністрів закордонних справ Альянсу, який відбувається щороку в грудні.

А.БАРШОНЬ зазначив, що на сьогодні країни Альянсу не виробили консенсусу щодо приєднання України до ПДЧ.

«Краще одержати позитивне рішення трішки пізніше, ніж раніше одержати рішення, яке будуть оскаржувати опоненти», - сказав посол.

Водночас він повідомив, що Угорщина підтримає інтеграцію України до Альянсу в разі, якщо таке рішення буде вироблено в країні.

«Якщо Україна хоче, тоді угорська сторона «за», - сказав А.БАРШОНЬ, додавши, що таке рішення потрібно виробляти в усій країні, а не тільки в Києві.

Він запевнив, що двері НАТО відкриті для країн, які цього щиро хочуть.

Окрім цього, посол додав, що не думає, що Грузія має більше шансів приєднатися до ПДЧ, аніж Україна.