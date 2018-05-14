Нардеп Дейдей одружився за тиждень після розлучення - ЗМІ (фото, відео)

У Дарини від першого шлюбу є 3-річний син Ігор. Молодята розповіли, що житимуть всі разом, а хлопчик називає депутата "татом".

У понеділок, 14 травня, нардеп Євген Дейдей взяв шлюб з Дариною Ледовських.

Молодята подали заяви лише сьогодні вранці - скористались послугами документ-сервісу, який розписує за день. Нардеп офіційно розлучився лише минулого тижня. Каже, всі проблеми з колишньою дружиною вирішили, передає ТСН.

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З новою дружиною познайомились лише у лютому. Проте зашвидким шлюб не вважають, бо, кажуть - це від великого кохання. Жодних обставин, які б їх підганяли з весіллям, немає. Наречена була вдягнена у сукню, яку придбала у Львові за 10 тисяч гривень. Нардеп - у вишиванці. обручка у неї - з діамантами, у нього - з білого золота.

Кажуть, що святкувати не збираються та медового місяця в них не буде. На розпис запросили лише одну пару друзів з боку Дейдея.

У березні ЗМІ повідомляли, що нардеп Євген Дейдей з "Народного фронту", якого хотіли позбавити недоторканності через можливе незаконне збагачення, розлучається зі своєю дружиною.