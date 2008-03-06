Регіонали хочуть Конституційну раду, але іншу

Народний депутат України Олена ЛУКАШ (фракція Партії регіонів) вважає, що конституційна рада мала бути створена при парламенті, а не при Президенті.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ЛУКАШ висловила сьогодні, виступаючи на круглому столі «Нова Конституція: конструювання ефективної влади».

«Я вважаю, що питання створення нової Конституції, усунення парламенту від процесу, усунення Конституційного суду від допомоги в аналізі Конституції – це лише вирішення питання збереження влади для діючого Президента», - сказала О.ЛУКАШ.

За її словами, ще в жодній країні світу не обговорювалося питання створення нової Конституції. «Звичайно вдосконалення Конституції відбувається за допомогою інструменту внесення змін і доповнень до діючої Конституції», - сказала депутат.

О.ЛУКАШ вважає, що зараз «відбувається наступ на Конституцію» за чотирма напрямами: через Конституційний суд, через парламент, через Національну конституційну раду і через ЗМІ та проведення круглих столів.

«Хто може гарантувати, що в результаті такого конституційного процесу не виникнуть якісь перехідні положення Конституції, наприклад, про перенесення виборів Президента?» - поцікавилася О.ЛУКАШ.

Вона також висловила переконання, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО прагне в рамках конституційного процесу зробити все, щоб перетворити Україну «на султанат, халіфат або монархію».