Регіони пообіцяли до 16:00 винести кульки з зали
13:07, 06 березня 2008Політика
1730 0
У ПР говорять про вечірнє засідання
За попередньою домовленістю, засідання Верховної Ради має розпочатися сьогодні о 16.00.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Микола КОМАР (фракція Партії регіонів).
За його словами, зараз, згідно з домовленістю, опозиція має прибрати із сесійної зали антинатовську атрибутику.
М.КОМАР зазначив, що о 14.00 передбачається проведення Погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів парламенту, де передбачається ухвалити порядок денний сьогоднішнього засідання парламенту.
Він зазначив, що передбачається провести вечірнє засідання, яке має розпочатися о 16.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter