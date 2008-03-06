Регіони пообіцяли до 16:00 винести кульки з зали

За попередньою домовленістю, засідання Верховної Ради має розпочатися сьогодні о 16.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Микола КОМАР (фракція Партії регіонів).

За його словами, зараз, згідно з домовленістю, опозиція має прибрати із сесійної зали антинатовську атрибутику.

М.КОМАР зазначив, що о 14.00 передбачається проведення Погоджувальної ради керівників фракцій та голів комітетів парламенту, де передбачається ухвалити порядок денний сьогоднішнього засідання парламенту.

Він зазначив, що передбачається провести вечірнє засідання, яке має розпочатися о 16.00.