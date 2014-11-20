ОБСЄ заявила про обстріл свого конвою біля Мар'їнки, яку контролюють сили АТО

Про це йдеться у повідомленні місії.

Згідно з повідомленням, о 12:38 конвой ОБСЄ із двох транспортних засобів прямував на схід від Курахового, розташованого за 30 км від Донецька, у бік обласного центру.

«Неподалік від Мар'їнки, приблизно за 80 метрів попереду конвою, з’явилася вантажівка, що перевозила велику зелену дерев’яну коробку у супроводі двох військовослужбовців у шоломах. Місія ОБСЄ побачила розпізнавальні знаки із двох білих вертикальних ліній на капоті машини і на пасажирських дверях. Один із солдатів встав і вистрілив двічі в бік конвою ОБСЄ. Кулі пройшли за два метри від другого автомобіля ОБСЄ», – сказано в повідомленні.

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Співробітники місії не постраждали, але з міркувань безпеки вони негайно залишили цей район.

Раніше в ОБСЄ заявляли, що не зафіксували жодного випадку відведення озброєння на Донбасі.