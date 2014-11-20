Екс-міністр Януковича Ставицький змінив прізвище на Розенберг

Про це повідомляє у своєму блозі на сайті Українська правда колишній журналіст і кандидат у депутати Сергій Лещенко з посиланням на власні джерела.

"За даними моїх джерел, Ставицький тепер ніякий не Ставицький. Його нове прізвище – Едуард Розенберг (Eduard Rosenberg)", - написав Лещенко.

Це означає, що Ставицький не тільки уникнув українського правосуддя, отримавши громадянство Ізраїлю, який не видає своїх громадян, але й "купив свободу" подорожувати світом, адже український ордер на арешт видано на Едуарда Ставицького. Так само Ставицього, а не Розенберга оголошено в розшук по лінії Інтерполу.

Читайте такожЕкс-глава Міненерго Ставицький отримав ізраїльське громадянство - Геращенко"Громадянин України, арешт якого санкціоновано по всій планеті, перетворився на респектабельного громадянина Ізраїлю. І, на відміну від Ставицького, власник паспорту на ім'я Едуарда Розенберга може вільно подорожувати планетою, оскільки не перебуває в розшуку", - пише Лещенко.

За його даними. прізвище змінила і дружина Ставицького, ставши Оленою Розенберг.

Лещенко навів можливу адресу екс-міністра в Ізраїлі й пообіцяв ініціювати звернення до Генпрокуратури, щоб оголосити в розшук також і Розенберга.

Нагадаємо, після втечі Януковича Генеральна прокуратура провела одночасно 32 обшуки в рамках розслідування кримінальних справ, по яким проходять колишній міністр енергетики Едуард Ставицький та колишній міністр аграрної політики Микола Присяжнюк.

До рук слідства потрапили матеріальні цінності майже на 10 мільйонів доларів.

4,8 мільйона доларів у готівці. 49,8 кілограмів золота. Величезна кількість ювелірних виробів і годинників.