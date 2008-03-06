НКРЕ сподобалася ідея Тимошенко пустити Газпром у капусту

Національна комісія регулювання електроенергетики може надати дочірній компанії «Газпрому» ліцензію на постачання газу за нерегульованим тарифом на внутрішньому ринку України у разі надходження відповідної заяви на розгляд комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні журналістам голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО.

«Теоретично це можливо», - сказав він. Проте при цьому він зазначив, що в рішенні про видачу такої ліцензії комісія керуватиметься нормативними документами (обмеження не більш 35% на внутрішньому ринку поставок природного газу), а також антимонопольним законодавством.

Як повідомлялося, 5 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила журналістам, що уряд України запропонує ВАТ „Газпром” в рамках компенсації за ліквідацію „УкрГаз-Енерго” одержати ліцензії його дочірнім підприємствам на самостійний продаж газу в Україні в обсягах близько 1,25 мільярда кубометрів на рік.

"З питання 25% участі "Газпрому" в "УкрГаз-Енерго" ми могли б абсолютно обійтися без створення СП-1 і СП-2, які руйнують фінанси "Нафтогазу", а запропонувати дочірнім компаніям "Газпрому" одержати ліцензії (на продаж газу споживачам України) у розмірі 25%, або близько 5 млрд. кубічних метрів, які має "УкрГаз-Енерго", - сказала прем`єр.

Вона зазначила, що питання про розмір цих ліцензій може бути предметом переговорів, проте ключовою умовою є відмова від послуг "УкрГаз-Енерго".

Довідка УНІАН. 12 лютого на переговорах в Москві, які проводили Президенти України і РФ Віктор ЮЩЕНКО і Володимир ПУТІН, а також керівники НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» Олег ДУБИНА і Олексій МІЛЛЕР, сторони домовилися змінити оператора поставок імпортного природного газу до України. Замість RosUkrEnergo - СП "Газпрому" з українськими бізнесменами - оператором буде створене на паритетних засадах спільне підприємство "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України". Збутом газу на українському ринку займатиметься також СП цих двох компаній. Зараз цим займається "УкрГаз-Енерго" - СП RosUkrEnergo і "Нафтогаза".

Ю.ТИМОШЕНКО раніше неодноразово заявляла, що відносини між Україною і Росією в газовій сфері в майбутньому мають здійснюватися без участі посередників.