Між бойовиками на Донбасі загострюються внутрішні конфлікти - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Між бойовиками загострюються внутрішні конфлікти», - заявив він.

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«Зокрема, біля н.п. Саханка сталася перестрілка між бойовиками, після якої частина бойовиків відійшли в напрямку н.п. Безіменне», - зазначив Лисенко.