Між бойовиками на Донбасі загострюються внутрішні конфлікти - РНБО
14:06, 20 листопада 2014Політика
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Між незаконними бандформуваннями на Донбасі загострюються внутрішні конфлікти.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Між бойовиками загострюються внутрішні конфлікти», - заявив він.
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«Зокрема, біля н.п. Саханка сталася перестрілка між бойовиками, після якої частина бойовиків відійшли в напрямку н.п. Безіменне», - зазначив Лисенко.
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