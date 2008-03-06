Яценюк зареєстрував свій проект постанови щодо НАТО

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зареєстрував проект Постанови ВР “Про деякі питання прийняття рішень щодо вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО)” (№1402-1 від 06.03.2008).

Водночас, як випливає з інформації офіційного сайту ВР, зазначений документ був підготовлений 24 січня 2008 року.

Проект документа передбачає, що Верховна Рада, розглянувши питання щодо нинішнього стану та перспектив взаємовідносин з НАТО, зважаючи на вимоги законодавства України у сфері національної безпеки (стаття 8 Закону України «Про основи національної безпеки України»), а також на досягнуті політичні домовленості з цього питання, постановляє: “1. Взяти до відома, що прийняття рішень щодо вступу України до НАТО можливе лише за наслідками всеукраїнського референдуму, який може проводитися після виконання Україною всіх необхідних для цього процедур у відносинах з НАТО”.

Пропонується, що Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

У пояснювальній до документа записці зазначається, що метою цієї Постанови є донесення парламентом до всіх без винятку суб’єктів громадянського суспільства та до органів державної влади, що прийняття рішень щодо вступу України до НАТО можливе лише за наслідками всеукраїнського референдуму, який призначається відповідно до Конституції та законів України і може проводитися після виконання Україною всіх необхідних для цього процедур у відносинах з НАТО.

Також відзначається, що ці питання регулюються Конституцією України, Законами України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», «Про міжнародні договори України» та Регламентом Верховної Ради України.