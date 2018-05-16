У РФ порушили справу через затримання в Києві редактора "РИА Новости" і розповіли про його громадянство

Редактор видання «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський отримав громадянство Російської Федерації у вересні 2015 року.

Російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу «за фактом перешкоджання законній діяльності журналіста» Кирила Вишинського в Україні.

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Про це йдеться в заяві представника СК РФ Світлани Петренко, опублікованій на офіційному сайті відомства.

«Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цих злочинів і осіб, які підлягають притягненню до кримінальної відповідальності за вчинений щодо російського журналіста злочин», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що редактор видання «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський отримав громадянство Російської Федерації у вересні 2015 року.