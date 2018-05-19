У центрі Москви відбуваються поодинокі пікети, щоб привернути увагу до стану Сенцова (фото)

Четверо росіян вийшли на Пушкінську площу і по черзі тримають плакати з портретом Сенцова із написами: «Олег, Живи», «Росія, відпусти Сенцова», «Врятувати Сенцова, Save Sentsov».

У центрі Москви відбуваються поодинокі пікети з метою привернути увагу до стану здоров'я незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодовку в колонії з вимогою відпустити всіх українських політв'язнів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, четверо росіян вийшли на Пушкінську площу і по черзі тримають плакати з портретом Сенцова із написами: «Олег, Живи», «Росія, відпусти Сенцова», «Врятувати Сенцова, Save Sentsov».

Як повідомила УНІАН учасниця акції Вікторія Івлєва, вона вийшла на пікет із метою привернути увагу до долі Сенцова.

«Ми не наївні люди, розуміємо, що цим мало чого доб'ємося, але ми все ж таки громадяни своєї країни, нам буває за неї страшно соромно. Мені особисто соромно, що я росіянка, з Росії, громадянка Росії, і ми це робимо, щоб стало менше соромно», - сказала Івлєва.

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Вона сподівається, що Сенцов якось дізнається про цю акцію і знатиме, що величезна кількість людей з ним солідарні, зокрема в Росії, які мріють, щоб він залишився живий.

У свою чергу літератор Аліса Ганєєва повідомила, що прийшла на площу, щоб максимальна кількість людей знали про Сенцова, оскільки його життя в колонії суворого режиму перебуває під загрозою.

«Це питання життя і смерті, це не абстрактне прохання про звільнення в'язня совісті. Мета - привернути увагу владних структур, а в ідеалі - добитися його відправлення до України», - сказала Ганєєва.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова і українського активіста Олександра Кольченка співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення, відповідно. Обидва провину не визнали.

Сенцов 14 травня 2018 року оголосив безстрокову голодовку з вимогою звільнити 64 українських політв'язнів, які були незаконно засуджені в РФ.