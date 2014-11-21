РНБО: вибух у Маріуполі було здійснено за допомогою радіокерованого пристрою
14:57, 21 листопада 2014Політика
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В результаті вибуху поранено 2 військовослужбовців.
Вибух у Маріуполі, під час якого постраждали двоє військовослужбовців,
був спричинений радіокерованим пристроєм / 0629.com.ua
Вибух у Маріуполі, під час якого постраждали двоє військовослужбовців, був спричинений радіокерованим пристроєм.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«В Маріуполі на узбіччі автодороги, коли проходила українська військова колона, стався вибух. За попередніми даними, спрацював радіокерований вибуховий пристрій», - зазначив він.
«Поранено 2 військовослужбовці. Відкрито кримінальне провадження за ст. 258 КК України («Терористичний акт»)», - додав Лисенко
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