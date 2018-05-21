Польща запросила українських експертів приєднатися до дослідження в Грушовичах

Київ отримав відповідне запрошення від польського ІНП і вже на нього відповів.

Українська сторона отримала від польського Інституту національної пам’яті (ІНП) запрошення до участі в дослідницьких роботах на кладовищі в Грушовичах неподалік Перемишля, покликаних з’ясувати, чи поховані там члени Української повстанської армії.

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Про це заявив віце-прем’єр Павло Розенко, передає ЄвроПравда з посиланням на польські ЗМІ. "Ми отримали запрошення від польського ІНП для участі в дослідженнях. Декілька днів тому відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії з увічнення пам'яті Святослав Шеремета розкритикував план проведення цього дослідження через відсутність запрошення української сторони взяти в ньому участь. Однак таке запрошення вже надійшло", - сказав Розенко.

За його словами, Київ отримав відповідне запрошення від польського ІНП і вже на нього відповів, надіславши перелік осіб, які будуть брати участь у дослідженні, запланованому на 24-25 травня.

Як відомо, український пам'ятник у Грушовичах був знесений 26 квітня 2017 року. Інститут національної пам’яті України ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на вандалізм щодо українських пам’ятників на території Польщі.

Директор українського ІНП Володимир В'ятрович заявив, що Україна зможе дозволити ексгумацію останків польських жертв тоді, коли польська сторона надасть своє бачення легалізації українських пам'ятників у Польщі.

Україна звернулася до Польщі з пропозицією відновлення співпраці між інститутами нацпам’яті, міністерствами культури та міжнародними комісіями, котрі займаються історичними питаннями.