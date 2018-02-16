У Варшаві проходять польсько-українські переговори щодо "антибандерівського" закону (фото)

Сторони спробують започаткувати діалог з метою зняття напруги у двосторонніх відносинах.

У Варшаві проходить засідання українсько-польської комісії з історичних питань за участі віце-прем'єр-міністрів України та Польщі Павла Розенка і Пйотра Ґлінського.

Про це у мікроблозі Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"У Варшаві розпочалися українсько-польські переговори на рівні віце-прем'єр-міністрів П.Розенка і П.Ґлінського", - йдеться у повідомленні.

У Варшаві розпочалися українсько-польські переговори на рівні віце-прем'єр-міністрів П.Розенка і П.Глінського pic.twitter.com/tZ2Z7NSn72 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) February 16, 2018

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2017 року президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання на вирішення з Україною питань історичного минулого у дусі добросусідства.

Читайте такожНа консульстві Польщі у Києві вивісили "дошку польських злочинів проти України" (фото, відео)Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що українсько-польську комісію з історичних питань представлятимуть віце-прем’єр-міністри.

Охолодження у взаєминах між Польщею та Україною настало після рішення Українського інституту національної пам’яті призупинити польські пошукові та ексгумаційні роботи на території України. Приводом цього рішення стало зруйнування пам’ятника УПА в Грушовичах на Підкарпатті та попередніх випадків знищення українських місць пам’яті в Польщі.

Польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів. Також законом введено кримінальну відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському зовнішньополітичному відомстві роз’яснили, що закон про Інститут нацпам’яті стосується тільки тих осіб, які прилюдно і всупереч фактам заперечують злочини, скоєні "колабораціоністами нацистського режиму".

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Польщею і Україною.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що ідея польських парламентарів визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут нацпам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.