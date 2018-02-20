Президент Польщі очікує від України конкретних кроків щодо ексгумації поляків

У Польщі сподіваються, що в Україні звернуть увагу на позицію польської сторони щодо відновлення пошукових робіт останків загиблих поляків на території України.

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що у питанні ексгумацій останків польських жертв війн та конфліктів на території України будуть вжиті конкретні кроки.

Про це віце-голова канцелярії президента Польщі Павел Муха заявив 19 лютого в ефірі телеканалу TVP Info, повідомляє Польське радіо.

За словами чиновника, польський президент сподівається, що, відповідно до домовленостей між ним та президентом України, будуть зроблені конкретні кроки.

«Ми віримо, що ця заява, слова пана президента, а також заява канцелярії президента, буде зауважена, прийнята українською стороною і, звісно, ми звертаємо на це увагу наших українських партнерів», – підкреслив Муха.

Читайте такожГлава МЗС Польщі сподівається на врегулювання історичної суперечки з УкраїноюТакож посадовець звернув увагу, що нещодавній візит Дуди в Литву дав дуже позитивні результати і поліпшив польсько-литовські відносини. Він висловив сподівання, що відносини між Польщею та Україною також покращаться.

«Цей польсько-український діалог також потрібно вести зважено і розсудливо. Однак ми займаємо однозначну позицію, якщо вважаємо, що деякі речі не виконуються належним чином», – зазначив він.

Нагадується, що 16 лютого у Варшаві відбулася зустріч віце-прем'єра, міністра культури Пйотра Глінського та віце-прем’єра України Павла Розенка.

Після зустрічі Міністерство культури і національної спадщини Польщі повідомило, що потрібно продовжувати перемовини з метою створення умов для проведення пошукових робіт та ексгумацій, а також легалізації місць пам’яті на території України та Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого у канцелярії польського президента висловили глибоке розчарування результатами переговорів віце-прем'єрів країн, що відбулися 16 лютого, через «відсутність рішення української сторони щодо основного питання - скасування заборони на ексгумації польських поховань на території України».

Довідка УНІАН. 13 грудня 2017 року президент Польщі Дуда висловив сподівання на вирішення з Україною питань історичного минулого у дусі добросусідства.

Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що українсько-польську комісію з історичних питань представлятимуть віце-прем’єр-міністри.

Охолодження у взаєминах між Польщею та Україною настало після рішення Українського інституту національної пам’яті призупинити польські пошукові та ексгумаційні роботи на території України. Приводом для цього рішення стали руйнування пам’ятника воїнам УПА в Грушовичах на Підкарпатті та попередні випадки знищення українських місць пам’яті в Польщі.

Крім того, нещодавно польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів.