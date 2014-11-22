Україну відвідає міністр закордонних справ Швеції

Про це повідомляє Шведське радіо.

У ході візиту шведський міністр зустрінеться з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, віце-прем'єром Володимиром Гройсманом і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

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"У центрі уваги візиту - шведська допомога Україні в світлі агресії Росії, потреба України в реформах і гуманітарна ситуація в східній Україні", - йдеться в повідомленні для преси Шведського МЗС.

Повідомляється, що Маргот Вальстрем зустрінеться також з жінками-депутатами українського парламенту - Ради, студентами і тими організаціями, які Швеція підтримує в Україні.

Про візит наступного тижня до України міністра закордонних справ Швеції написав у своєму Twitter посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат.

«Чекаю візиту міністра закордонних справ Маргот Вальстрем до Києва наступного тижня. На порядку денному: підтримка реформ, реакція на російську агресію», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Україну відвідав віце-президент США Джо Байден. Під час візиту він провів зустрічі з президентом і прем'єр-міністром України.