У Москві пройшов мітинг за свободу слова (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на акцію вийшло декілька сотень москвичів. Місце проведеня акції оточене металевою огорожею, учасники повинні пройти через рамки металошукачів.

Багато учасників закрили свої роти аркушами білого паперу, що символізує відсутність свободи ЗМІ в РФ.

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Люди тримають в руках плакати: "Не буде свободи - буде Майдан", "Мені потрібна не прилизана інформація", "Путін дав відмашку: інакомислення в шарашку", "Ми проживемо без гречки і плову. Не чіпайте свободи слова".

"Захід проводиться на захист свободи слова, проти тиску на ЗМІ, журналістів, проти цензури і зачистки інформаційного простору, проти брехливої державної пропаганди, що розпалює ненависть і ворожнечу", - зазначають організатори.

За словами організаторів, приводом для проведення мітингу послужило зростаня тиску з боку влади на незалежні ЗМІ та журналістів, блогосферу, численні факти переслідування за переконання, розв'язана цинічна і брехлива пропагандистська кампанія проти України, її братського народу, країн Заходу, демократичних прав і свобод.

Акція проходить під гаслами: "Свободу слову!", "Руки геть від "Эхо Москвы"!", "Ні цензурі!".

Організаторами одержано узгодження заходу в мерії Москви.

На акцію прийшли також провокатори з радянськими прапорами, які роздавали газету "Новороссия" від 19 вересня. Частина цієї групи була затримана московською поліцією.