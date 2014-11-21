Путін тримає "опозиційний медіазоопарк" - Кисельов

Про це він сказав у інтерв'ю кореспонденту Інституту сучаної політики Ользі Мельникової, передає Еспресо.TV.

"Думаю, Путін їх ("Эхо Москвы" і "Дождь", - ред.) не добиває тільки тому, що йому для чогось поки потрібна імітація свободи преси", - сказав він.

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"Років десять тому хтось із опозиційних політиків жартував, що Путін створив свій медіазоопарк. Приїжджає до нього західний лідер, починає нарікати йому тим, що свобода друку в Росії затискається, а Путін веде його в цей зоопарк на екскурсію: "Ось у цій клітці у мене незалежне радіо, а в цій - опозиційне телебачення", - додав Кисельов.