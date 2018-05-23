"Хочуть повністю розірвати зв'язки": у МЗС РФ прокоментували вихід України з СНД

Раніше повідомлялося, що Порошенко опублікував указ про припинення дії для деяких договорів України з СНД.

Представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала вихід України з СНД

Про це повідомляє "РИА Новости". За її словами, СНД тільки "допомогло б Україні посилити внутрішній потенціал країни".

"На наш погляд, ресурси, регіонального співробітництва в рамках організації тільки посилювали або могли б посилити внутрішній потенціал країни, зміцнили її економіку, допомогли б у боротьбі з корупцією, проте цю обставину нинішня українська влада, судячи з усього, до уваги не бере, керуються геополітичним задумом стратегів українських подій — повністю розірвати зв'язки України з Росією та СНД", - заявила Захарова.

Читайте такожУкраїна вийде зі всіх договорів у рамках СНД, які не відповідають її національним інтересам - Порошенко

Як повідомляв УНІАН, 19 травня президент Петро Порошенко заявив, що Україна відкликає всіх своїх представників з усіх статутних органів Співдружності Незалежних Держав (СНД). За його словами, Україна перегляне всі договори, укладені в рамках Співдружності незалежних держав, і вийде з тих, де буде найменша невідповідність національним інтересам.