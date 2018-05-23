Порошенко опублікував указ про припинення дії для України деяких договорів з СНД

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро Порошенко оприлюднив указ Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав.

Цьому указу передувало рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня.

Відповідний докумет з'явився на сайті глави держави у вівторок, 22 травня.

Контроль за виконанням цього рішення Порошенко поклав на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Разом з тим, рішення РНБО від 2 травня 2018 року, введене в дію цим указом, на сайті президента не оприлюднено.

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2 травня 2018 року Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД.

РНБО доручила міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів щодо припинення дії окремих міждержавних угод.

19 травня президент Петро Порошенко заявив, що Україна відкликає всіх своїх представників з усіх статутних органів Співдружності Незалежних Держав (СНД).

За його словами, Україна перегляне всі договори, укладені в рамках Співдружності незалежних держав, і вийде з тих, де буде найменша невідповідність національним інтересам.