Порошенко опублікував указ про припинення дії для України деяких договорів з СНД
Президент України Петро Порошенко оприлюднив указ Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав.
Цьому указу передувало рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня.
Відповідний докумет з'явився на сайті глави держави у вівторок, 22 травня.
Контроль за виконанням цього рішення Порошенко поклав на секретаря РНБО Олександра Турчинова.
Разом з тим, рішення РНБО від 2 травня 2018 року, введене в дію цим указом, на сайті президента не оприлюднено.
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2 травня 2018 року Рада національної безпеки і оборони України підтримала пропозицію про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД.
РНБО доручила міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів щодо припинення дії окремих міждержавних угод.
19 травня президент Петро Порошенко заявив, що Україна відкликає всіх своїх представників з усіх статутних органів Співдружності Незалежних Держав (СНД).
За його словами, Україна перегляне всі договори, укладені в рамках Співдружності незалежних держав, і вийде з тих, де буде найменша невідповідність національним інтересам.