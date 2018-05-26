КВУ повідомив, скільки грошей за I квартал витратили парламентські партії

Найбільше грошей витратили БПП, «Народний Фронт» і «Самопоміч».

Парламентські політичні партії за січень-березень цього року сукупно витратили 85,2 млн грн, із яких 84,4 млн грн, або майже 99%, були грошима державного бюджету.

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Про це йдеться в повідомленні Комітету виборців України. «Блок Петра Порошенка» витратив за три місяці цього року 28,7 млн грн (із них 99% - гроші бюджету), «Народний Фронт» - 20,2 млн грн (99% ), «Самопоміч» – 20 млн грн (99%), «Опозиційний блок» – 6,3 млн грн (99%), Радикальна партія – 5,5 млн грн (95%), ВО «Батьківщина» – 4,2 млн млн грн (92%). Упродовж першого кварталу партії купували за державні кошти навіть такі товари першої необхідності як миючі засоби, пакети для сміття, серветки, рушники, офісний папір і картриджі. Зокрема, це відображено в звіті РПЛ», - йдеться в повідомленні.

Загалом НФ і «Батьківщина» найбільше державних коштів витратили на оренду приміщень (7,5 млн грн та 2,1 млн грн відповідно, БПП та «Опозиційний блок» – на місцеві осередки (17,3 млн грн та 3,5 млн грн), РПЛ – на зарплати (2,2 млн грн), "Самопоміч" - на матеріальні витрати і оплату послуг (7,5 млн грн).

Традиційно частину коштів (6,3 млн грн) партії спрямували на оплату реклами в ЗМІ. Найбільше коштів на пропаганду витратила «Самопоміч» – 2,9 млн грн на видавничу діяльність.

«Залежність партій від держкоштів є небезпечною тенденцією. Якщо завтра партії перестануть отримувати ці гроші, то їм фактично доведеться закрити офіси і припинити існування. Це стане можливим, якщо партії не наберуть на наступних виборах до Верховної Ради 2% голосів. Тоді вони автоматично втратять право на держфінансування. Також важливо, щоб партії адекватно витрачали державні кошти. Спрямування грошей на роботу осередків та офісів є необхідними витратами, що сприяє детінізації та розбудові партій. Натомість, витрачання коштів на рекламу – це політичний піар, що суперечить ідеї держфінансування», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

У комітеті зазначають, що для зменшення залежності від держфінансування партії мали б залучати кошти від членських внесків та гроші від фізичних і юридичних осіб, однак наразі цих коштів недостатньо для того, щоби покрити партійні витрати.