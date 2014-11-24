Могеріні не висловлювалася щодо автономії Донбасу



Таке роз`яснення щодо розповсюдженої багатьма ЗМІ інформації начебто про те, що Могеріні очікує від Києва надання автономного статусу Донбасу, зробили власному кореспонденту УНІАН у понеділок в Брюсселі в офісі Верховного представника.

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”Der Kurier” (австрійська газета) сьогодні оприлюднив скорочену версію інтерв`ю Могеріні, яке вона дала достатньо давно, ще до того, як стала Верховним представником. Вона говорила про необхідність виконання Мінської угоди, а також про виклики, які стоять перед Україною, зокрема про реформи (включаючи децентралізацію)”, - пояснив співрозмовник агентства.

При цьому він припустив, що суть сказаного ”була втрачена під час перекладу”.