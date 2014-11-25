У Києві дві сотні людей вийшли зустрічати "кіборгів"

01:35, 25 листопада 2014
Політика
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200 киян прийшли зустріти "кіборгів" із 95 бригади, котрі повернулися додому із Донецького аеропорту. 

У Києві дві сотні людей вийшли зустрічати

Пізно ввечері жителі місті зустріли воїнів на КПП при в'їзді в Київ з Бориспільської траси.

Люди принесли з собою, прапори, квіти і гарячий чай.

Привітати з поверненням героїв приїхало також багато військових.

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