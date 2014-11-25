На Донбасі знаходяться до 25 тисяч бойовиків і до 10 тисяч російських військових

На сході України на території тимчасово окупованих територій в зоні проведення антитерористичної операції одночасно задіяно від 15 до 25 тис. бойовиків і від 5 до 10 тис. професійних російських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив речник АТО Владислав Селезньов.

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"Наші розвідувальні структури мають певні дані щодо кількості бойовиків, які діють на сході України, а також щодо кількості професійних російських військовослужбовців, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції. Але якщо я оприлюдню ту цифру, яку знають наші розвідники, це дозволить стороні противника добре розуміти, наскільки ми обізнані про стан справ, тому я оперую наступними цифрами: від 15 до 25 тис. озброєних бойовиків і від 5 до 10 тис. російських військовослужбовців, які знаходяться на території України, яка тимчасово знаходиться під контролем бойовиків", - сказав Селезньов.