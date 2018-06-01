Порошенко обговорив з главою МЗС Німеччини введення миротворців ООН на Донбас

В Україну зі своїм першим візитом приїхав міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, в Києві він зустрівся з президентом України Петром Порошенком.

Президент України Петро Порошенко обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом питання звільнення українських політв'язнів в РФ, замах на російського журналіста Аркадія Бабченко в Києві та війну на сході України. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента.

Маас приїхав в Україну зі своїм першим візитом.

Сторони обговорили розвиток ситуації на Донбасі і скоординували подальші кроки для активізації мирного процесу. Маас заявив про своє бажання відвідати лінію дотику, щоб особисто ознайомитися з ситуацією.

Співрозмовники говорили про важливість якнайшвидшого розгортання багатонаціональної операції з підтримання миру під егідою ООН. "Була підтримана ідея розглянути це питання в рамках наступного засідання міністрів закордонних справ країн нормандського формату", – йдеться в повідомленні.

Крім того, мова йшла про звільнення українських політв'язнів і заручників, зокрема, українського режисера Олега Сенцова і активіста Володимира Балуха.

"Президент України підкреслив, що Росія досі залишається джерелом дестабілізації ситуації в Україні, про що свідчить спроба замаху на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченко. Порошенко зазначив, що завдяки вдалій спецоперації вдалося ідентифікувати організаторів злочину", – зазначили в АП.

Крім того, український президент заявив, що нещодавній звіт Об'єднаної слідчої групи, який в черговий раз доводить причетність Росії до збивання літака МН17, "підтверджує не тільки необхідність залучення Москви до міжнародно-правової відповідальності, але і вироблення надійних гарантій недопущення подібних злочинів з боку Росії".

Порошенко також нагадав про ризики для безпеки поставок газу в Європу реалізації проекту "Північний потік – 2".

14 березня привели до присяги новий німецький уряд. Маас змінив на посту глави МЗС Німеччини іншого представника Соціал-демократичної партії – Зігмара Габріеля.