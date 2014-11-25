Білоруська опозиція просить Порошенка присвоїти звання Героя України Жизневському

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У своїй промові я сказала про солідарність народів світу з українцями, які борються за свою свободу. Цю солідарність білоруська демократична громадськість проявляє з перших днів Майдану. Можливо, Вам відомо, що у Білорусі проводяться акції на підтримку України, а їх організатори та учасники оплачують це арештами і штрафами. Однак найбільшу плату заплатив громадянин Білорусі Михайло Жизневський, який загинув на Майдані у числі Героїв "Небесної Сотні". Цим людям посмертно присвоєне Вами звання Героя України. Однак серед них немає білоруса Михайла Жизневського, оскільки нинішнє законодавство не передбачає таку нагороду для іноземних громадян. Але кров, яку пролив на Майдані білорус Михайло Жизневський того ж самого кольору, що й кров громадян України", – зазначила Сурвіла.

"Пане Президенте, звертаю Вашу увагу, що мати Жизневського піддається тиску з боку осіб, введених в оману російською пропагандою. За її словами, її ображають односельці за те, що син допомагав "бандерівцям". Днями в інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода вона прямо сказала, цитую: "Для нашої родини це дуже важливо, щоб Міша отримав звання Героя України, бо тоді б у Білорусі він перестав бути нацистом і бандитом". Прошу Вас, пане президенте, прислухатися до цих слів матері молодої людини, яка віддала життя за свободу вашої країни" – наголосила голова Ради "Білоруської народної республіки".

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Нагадаємо, 21 листопада у річницю початку Євромайдану, президент УкраїниПетро Порошенко присвоїв звання Героїв України Героям Небесної сотні. Білоруса Михайла Жизневського у цьому списку немає.

Загалом у списку відсутні прізвища трьох загиблих активістів, які не були громадянами України. Це Михайло Жизневський (Білорусь), Зураб Хурція (Грузія) та Давид Кіпіані (Грузія).

26 листопада урочисто перенесуть пам'ятну плиту загиблому на Майдані білорусу Михайлу Жизневському з проїзної частини на тротуар навпроти того місця, де він загинув.