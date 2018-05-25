Єврокомісар заявив про відсутність ризиків для призупинення безвізу з Україною

Йоганнес Ган заявив, що йому невідомі жодні зловживання, які можуть вплинути на повернення до вимоги отримання шенгенських віз для туристичних подорожей до ЄС.

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин з розширення Йоганнес Ган заявив про те, що наразі відсутні ризики, які можуть призвести до призупинення безвізового режиму для громадян України з метою подорожування до країн Шенгенської зони.

Про це єврокомісар сказав в інтерв'ю радіостанції «Радіо НВ».

«Я не знаю про жодні інциденти чи зловживання, які б могли призвести до призупинення безвізового режиму, якщо це стосується користування цим режимом громадянами. Але ви бачили у нашому звіті, який вийшов минулого грудня, є інші питання, які пов'язані із візовою лібералізацією, де є прогрес, а де можуть бути ризики. Знову ж таки, це стосується боротьби з корупцією», - сказав Ган.

Читайте такожНазвано основні загрози для безвізу України з ЄС

«Але зараз немає ризиків для безвізового режиму через поведінку українців за кордоном», - наголосив єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони.

Україні для запровадження безвізового режиму з ЄС необхідно було виконати 144 вимоги. У Євросоюзі неодноразово наголошували, що українці повною мірою заслужили на безвіз, тому що ви виконали необхідні 144 умови.

Водночас, у ЄС створили законодавче підгрунття для призупинення безвізових режимів з будь-якими країнами, чиї громадяни порушують умови дотримання безвізового режиму. Зокрема, цей механізм може бути застосований в разі виникнення міграційних ризиків.

Безвізовий режим дозволяє українцям перебувати в ЄС до 90 днів впродовж кожного 180-денного періоду. Вони не повинні шукати притулку або намагатися працевлаштуватися. Це буде порушенням європейського законодавства. Також українці для відвідування країн Євросоюзу повинні довести свою мету поїздки.

28 березня 2018 року Ган заявив, що Верховна Рада має якнайшвидше зняти зобов’язання про подання електронних декларацій з громадських активістів, бо поширення цієї вимоги на громадських активістів суперечить європейським прагненням України.

«Українська влада не виконала взятого нею зобов’язання. Неспроможність відмінити поширення вимоги, встановленої для державних службовців, на представників громадянського суспільства не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів, у тому числі ЄС (зокрема, в контексті моніторингу продовження виконання Україною виконання зобов’язань у рамках процесу лібералізації візового режиму), Венеціанською комісією та ОБСЄ/БДІПЛ», - наголосив Ган.

12 травня президент України Петро Порошенко заявив, що з червня 2017 року безвізовим режимом з Євросоюзом скористались 500 тис. українців.