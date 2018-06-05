Рабінович про проект «Кандидат»: перший сезон почне транслюватися наприкінці серпня

Політико-соціальний проект «Кандидат» може тривати три сезони. Про це заявив народний депутат України, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович в ефірі своєї авторської програми «Хто кому Рабинович» на телеканалі «112 Україна».

Нагадаємо, проект «Кандидат» транслюватиметься в ефірі телеканалу «112 Україна». У його створенні бере участь Вадим Рабінович, а переможцю гарантується місце в прохідній частині списку партії «За життя» на виборах у Верховну Раду і рік навчання в Стенфордському університеті.

«На політико-соціальний проект «Кандидат», зйомки якого зараз проходять, вже відібрали 100 осіб. А 5 червня з них відберуть 12 кандидатів. Про те, кого саме оберуть, я теж дізнаюся тільки 5 числа. І ось ці 12 кандидатів будуть протягом 12 тижнів отримувати різні завдання. Раз на тиждень один з них – той, хто гірше інших впорався із завданням – залишатиме проект. І наприкінці залишиться один – переможець», – розповів політик.

Він підкреслив, що вважає політико-соціальний «Кандидат» дуже важливою з багатьох точок зору.

«Ми хочемо вперше показати, як працює соціальний ліфт – хоча б у такому телевізійному форматі. Коли проста людина, не з золотої молоді, що ще не народився на Печерських пагорбах, теж може пройти в парламент. Я сам з великим інтересом ставлюся до цього проекту. Хочу поспілкуватися з цими людьми і, може бути, розгледіти майбутніх зірок української політичної арени», – зазначив парламентарій.

Народний депутат повідомив, що в ефір проект почне виходити наприкінці літа і транслюватиметься протягом 12 тижнів.

«Можливо, режисери не схвалять цього, але відкрию вам секрет: у принципі, ми розраховуємо на три сезони цього політико-соціального проекту. Ми збираємося вийти в ефір десь наприкінці серпня, протягом 12 тижнів будемо відбирати нашого кандидата. Потім трохи відпочинемо – і хочемо почати другий сезон проекту, а за ним – і третій. Це дуже важка робота. Я завжди був «телевізійною» людиною, але зазвичай відбувалося так: прийшов на передачу, пробув там годину – і пішов. А з «Кандидатом» все набагато складніше. Але це коштує того, адже в результаті ми зможемо виявити два–три таланту – це вже результат», – заявив лідер партії «За життя».

За словами політика, він не бере участь в первинному етапі відбору учасників, і почне працювати з ними тільки тоді, коли їх залишиться 12.

«Відбором учасників займається окрема група людей. Особисто я їх не бачив і ніякого відношення до їх відбору не маю. Ось коли залишиться 12 чоловік – тоді так, серед них відбирати вже буду я і два моїх помічника. Я думаю, що це буде дуже яскраве видовище, адже ми підготували дуже цікаві завдання для учасників. Мені будуть допомагати Нестор Шуфрич (народний депутат, член партії «За життя», – ред.) і чудова ведуча телеканалу «112 Україна» Ганна Степанець. Але останнє слово буде за мною, і навіть незважаючи на думку журі я зможу когось забрати, когось залишити і когось прибрати», – констатував Вадим Рабинович.