Кабмін зареєстрував у Раді постанову про звільнення Данилюка

Данилюк неодноразово заявляв, що сам подавати у відставку не збирається.

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді постанову про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів.

Читайте такожГройсман просить депутатів звільнити міністра фінансів Данилюка

Проект відповідної постанови №8433 зареєстровано на сайті парламенту.

Текст постанови на даний момент відсутній, документ передано на розгляд керівництву парламенту.

Довідка УНІАН. Міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду 23 травня різко відреагував на відсутність в порядку денному питання призначення своїм заступником Яни Бугримової, про що він клопотав вже впродовж двох років.

Після Данилюк звернувся з листом до послів «Великої сімки», стверджуючи, що для призначення на цю посаду йому нав'язують наближених до президента людей.

Сьогодні, 6 червня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман надіслав до Верховної Ради подання про звільнення міністра фінансів Данилюка.

У свою чергу, Данилюк заявляє про спроби втягнути його в «політичну корупцію» і вимагає надати йому слово перед розглядом Верховною Радою його відставки за поданням прем'єр-міністра Гройсмана.

У зв'язку з тим, що Данилюк, як він неодноразово заявляв, сам подавати у відставку не збирається, ухвалити рішення про його звільнення може Верховна Рада за поданням прем'єр-міністра.

Як прокоментував УНІАН народний депутат України Руслан Демчак, який входить до складу парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, парламент може ухвалити рішення про звільнення міністра фінансів Данилюка без призначення його наступника, і в такому разі його обов'язки виконуватиме перший заступник міністра Оксана Маркарова.