Усі знайдені уламки малайзійського «Boeing-777» відправлять до Нідерландів до кінця наступного тижня – ХОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час наради в ОДА повідомив командир бойового підрозділу Об`єднаної спільної міжвідомчої оперативної групи МН17 Ханс Ван Де Вен.

«Ні польські, ні німецькі залізничні компанії не виявили інтересу до вирішення питання транспортування уламків літака, тому нами було прийнято рішення перевозити знайдені частини лайнера автотранспортом. Першим рейсом ми відправимо більшу частину крила літака», - зазначив він.

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Представник голландської сторони додав, що з уламків планують відтворити авіалайнер, щоб визначити причину його катастрофи.

У свою чергу директор Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОДА Віктор Коваленко зазначив, що на одній із залізничних станцій Харкова під охороною вже знаходяться 12 залізничних вагонів з уламками літака «Boeing-777» рейсу MH17. У загальній складності експертам вдалося зібрати 650 куб. м. уламків. За оцінками фахівців, знадобиться 16 вантажівок для їх транспортування в Нідерланди.