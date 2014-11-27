Під Докучаєвськом бойовики понесли втрати, помилково атакувавши свої позиції

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спр» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Розгортання та застосування додаткових артилерійських підрозділів на південь від Донецька продемонструвало відсутність координації і взаємодії між формуваннями бойовиків і російськими військами", - написав він.

Зокрема, у ході ведення вогню по передовим підрозділам українських військ, пунктом управління та коригування ведення вогню бойовиків були неправильно ідентифіковані вогневі позиції одного з артдивізіонів українських військ.

Читайте такожУ бойовиків проблеми з ремонтом техніки, з Росії не встигають підвозити запчастини – ІСУ результаті бойовиками було відкрито вогонь по своїх позиціях, один зі зведених підрозділів російських військ і бойовиків поніс втрати.

Як повідомлялося раніше, з настанням холодів у ряді формувань «ДНР» фіксуються випадки дезертирства, а також самовільного відступу підрозділів з «передової».