Під Докучаєвськом бойовики понесли втрати, помилково атакувавши свої позиції
В районі населених пунктів Докучаєвськ та Оленівка бойовики відкрили вогонь по своїх же позиціях, помилково прийнявши їх за дислокацію українських військових.
Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спр» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"Розгортання та застосування додаткових артилерійських підрозділів на південь від Донецька продемонструвало відсутність координації і взаємодії між формуваннями бойовиків і російськими військами", - написав він.
Зокрема, у ході ведення вогню по передовим підрозділам українських військ, пунктом управління та коригування ведення вогню бойовиків були неправильно ідентифіковані вогневі позиції одного з артдивізіонів українських військ.
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Як повідомлялося раніше, з настанням холодів у ряді формувань «ДНР» фіксуються випадки дезертирства, а також самовільного відступу підрозділів з «передової».