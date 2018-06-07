На "прямій лінії" Путіну поставили запитання про Порошенка - реакція була своєрідною (фото)
16:11, 07 червня 2018Політика
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Російський президент своєрідно відреагував на запитання про главу України.
Путін перейшов до наступного запитання / фото twitter.com/lentaruofficial
Главу РФ Володимира Путіна запитали, навіщо він "визнає" українського президента Петра Порошенка.
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Запитання було поставлене під час "прямої лінії" з російським лідером. Путін не став на нього відповідати - лише промовив: "Цікаве запитання". Й після цих слів перейшов до наступного питання.
Як повідомляв УНІАН, під час "прямої лінії" президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.
Вопрос: Зачем вы признаете Порошенко?— Лента.ру (@lentaruofficial) June 7, 2018
Путин: Интересный вопрос (переходит к следующему) pic.twitter.com/RaKf0mhPva
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