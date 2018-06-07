На "прямій лінії" Путіну поставили запитання про Порошенка - реакція була своєрідною (фото)

Російський президент своєрідно відреагував на запитання про главу України.

Главу РФ Володимира Путіна запитали, навіщо він "визнає" українського президента Петра Порошенка.

Читайте такожПутін на "прямій лінії" відповів письменнику-терористу: Ми продовжимо допомагати "ЛДНР"

Запитання було поставлене під час "прямої лінії" з російським лідером. Путін не став на нього відповідати - лише промовив: "Цікаве запитання". Й після цих слів перейшов до наступного питання.

Як повідомляв УНІАН, під час "прямої лінії" президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.