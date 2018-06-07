На "прямій лінії" Путіну поставили запитання про Порошенка - реакція була своєрідною (фото)

16:11, 07 червня 2018
Політика
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Путін перейшов до наступного запитання / фото twitter.com/lentaruofficial

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Запитання було поставлене під час "прямої лінії" з російським лідером. Путін не став на нього відповідати - лише промовив: "Цікаве запитання". Й після цих слів перейшов до наступного питання.

Як повідомляв УНІАН, під час "прямої лінії" президент РФ Володимир Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас.

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Теги: #Пряма лінія з Путіним#Володимир Путін