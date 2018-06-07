Путін прокоментував "вбивство" Бабченка та "розстрільний список" журналістів (відео)

Йому також нічого не відомо про "розстрільний список" з 47 прізвищ.

Президент РФ Володимир Путін назвав "контрпродуктивним" інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання після "прямої лінії" з громадянами Росії.

"Будь-яке інсценування завжди є контрпродуктивним, чим би воно не було продиктоване, тим більше, якщо це виноситься на міжнародну арену" - заявив Путін.

Він додав, що міжнародні журналістські організації засудили такі дії України як "провокацію", і висловив сподівання, що "таке повторюватися не буде".

За словами Путіна, необхідно думати про те, "щоб забезпечити безпеку журналістів і їх діяльність".

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Він наголосив, що йому нічого не відомо про "розстрільний список" з 47 прізвищ, про що заявили правоохоронні органи України.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає в Києві, і провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учасникові АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток у розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб мав нелегально придбати зброю для закладання баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП "Шмайсер" - єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні.

31 травня Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список з 47 українських журналістів, письменників і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. СБУ відкрила кримінальне провадження через публікацію цього списку.