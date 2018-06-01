СБУ заявляє про загрози безпеці інших громадян у справі щодо "вбивства" Бабченка

Служба безпеки продовжує проводити оперативно-розшукові заходи у справі підготовки терористичного акту стосовно Бабченка.

Служба безпеки України заявляє про отримання інформації щодо реальної загрози безпеці інших громадян у справі російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Про це йдеться у повідомленні СБУ в соціальній мережі Facebook.

"Служба безпеки України повідомляє, що в рамках проведення оперативно-розшукових заходів у справі готування терористичного акту стосовно журналіста А. Бабченка Службою отримано інформацію щодо реальної загрози безпеці інших громадян. Деталі повідомлятимемо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що організатор “вбивства” російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка поінформував про плани усунення 30 осіб на території України.

Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби запобігли замаху на російського опозиційного журналіста Бабченка, який проживає у Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

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За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні. 31 травня Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.