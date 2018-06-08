У анексованому Криму помітили авто з номерами Верховної Ради (фото)

У анексованому Севастополі був помічений позашляховик з автопарку Верховної Ради України.

У четвер, 7 червня, в анексованому Севастополі на вул. Айвазовського був помічений позашляховик з автопарку Верховної Ради України.

Про це повідомляє у своєму блозі в Twitter "Кримський бандерівець".

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"Крим. Сьогодні на Айвазовського в окупованому Севастополі помічена машина з автопарку Верховної Ради України з номером АА 0059 ВР. Що за птах і якого х*ена тут спокійно робить?" - написав він.

Зазначимо, що депутатам Верховної Ради видають спеціальні автомобільні номери серії ВР. На депутатів ВР виділено близько тисячі номерів: від АА 0001 ВР до АА 0499 ВР і від АА 1001 ВР до АА 1499 ВР.

Як повідомляв УНІАН, російський актор Михайло Єфремов в інтерв'ю журналісту Юрію Дудю запропонував віддати Україні Кримський міст і поставляти безкоштовний газ в обмін на Крим.