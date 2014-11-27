Парламент утворив Лічильну комісію
13:56, 27 листопада 2014Політика
0 0
Народні депутати підтримали постанову "Про Лічильну комісію Верховної Ради України VIII скликання".
Депутати створили лічильну комісію / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за ц. постанову (№1005) проголосували 393 народних депутати з 414, зареєстрованих у сесійній залі.
Читайте такожДо складу коаліції увійшли 302 депутати
Таким чином, до складу Лічильної комісії обрані від "Блоку Петра Порошенка" - Володимир Ар'єв, Ігор Артюшенко, Михайло Гвоздьов, Андрій Гордєєв, Михайло Довбенко, Іван Мельничук, Олександр Черненко Ніна Южаніна; від "Народного фронту" - Ігор Алєксєєв, Ірина Єфремова, Роман Застаний, Віталій Корчик; від "Самопомочі" - Вікторія Войцицька і Руслан Сидорович; від "Опозиційного блоку" - Костянтин Павлов і Михайло Папієв; від Радикальної партії Олег Купрієнко і від "Батьківщини" Дмитро Шлемко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter