Парламент утворив Лічильну комісію

Як передає кореспондент УНІАН, за ц. постанову (№1005) проголосували 393 народних депутати з 414, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожДо складу коаліції увійшли 302 депутати

Таким чином, до складу Лічильної комісії обрані від "Блоку Петра Порошенка" - Володимир Ар'єв, Ігор Артюшенко, Михайло Гвоздьов, Андрій Гордєєв, Михайло Довбенко, Іван Мельничук, Олександр Черненко Ніна Южаніна; від "Народного фронту" - Ігор Алєксєєв, Ірина Єфремова, Роман Застаний, Віталій Корчик; від "Самопомочі" - Вікторія Войцицька і Руслан Сидорович; від "Опозиційного блоку" - Костянтин Павлов і Михайло Папієв; від Радикальної партії Олег Купрієнко і від "Батьківщини" Дмитро Шлемко.