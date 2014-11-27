Президент: Мінський протокол встановить мир на Донбасі, але інколи доведеться спати з револьвером

Президент України Петро Порошенко переконаний, що його мирний план, а також Мінський протокол сприятимуть встановленню миру на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.

"Мій мирний план, розроблений на його основі Мінський протокол і Мінський меморандум в підсумку приведуть до миру на Донбасі. В якості безальтернативній бази для політичного врегулювання цей документ визнаний усім світом, до речі в тому числі Російською Федерацією, яка поставила під Мінським меморандумом свій підпис", - заявив він.

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"Зазираючи в майбутнє, чітко бачу, що встановлення миру на Донбасі не буде означати позбавлення від військової загрози зі сходу. На жаль, ця загроза проглядається на дуже далекосяжну історичну перспективу, і буде постійно потребуватиме великих зусиль і колосальних ресурсів. Ця реальність, яку Україна усвідомила запізно, яку ми змінити, навряд чи, зможемо, але якій необхідно навчитися протидіяти - вибачте, інколи навіть спати з револьвером під подушкою: так званий ворог біля воріт", - зазначив Порошенко.