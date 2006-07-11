Регіонали підняли бютівця на руки і кинули його
16:31, 11 липня 2006Політика
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Рудьковський б`ється з Фельдманом
У сесійній залі Верховної Ради України депутати від Партії регіонів підняли на руки одного з депутатів БЮТ і кинули його.
Як передає кореспондент УНІАН, у залі виникла бійка між Миколою РУДЬКОВСЬКИМ (СПУ) і Сергієм ОСИКОЮ (БЮТ), а також між М.РУДЬКОВСЬКИМ і Олександром ФЕЛЬДМАНОМ (БЮТ).
Запекла бійка спостерігається в одному з проходів сесійної зали.
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