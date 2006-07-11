Регіонали підняли бютівця на руки і кинули його

У сесійній залі Верховної Ради України депутати від Партії регіонів підняли на руки одного з депутатів БЮТ і кинули його.

Як передає кореспондент УНІАН, у залі виникла бійка між Миколою РУДЬКОВСЬКИМ (СПУ) і Сергієм ОСИКОЮ (БЮТ), а також між М.РУДЬКОВСЬКИМ і Олександром ФЕЛЬДМАНОМ (БЮТ).

Запекла бійка спостерігається в одному з проходів сесійної зали.