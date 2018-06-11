Холодницький розповів, коли чекати старту роботи Антикорупційного суду

За його словами, створення цього органу замикає програму антикорупційної реформи.

Антикорупційний суд може почати слухати перші справи вже в кінці 2018 або початку 2019 рр.

Таку думку висловив голова САП Назар Холодницький в ефірі 112.ua.

"Створення Антикорупційного суду замикає весь процес створення антикорупційних органів, власне замикає процес антикорупційної реформи. Тепер вже треба чекати результату. Просто треба почекати, щоб цей суд почав виносити вироки, і треба дати можливість цьому суду бути створеним, набрати суддів і нехай вони виносять вироки... При найкращих розкладах, при кращому сприянні цей суд почне перші справи слухати в грудні цього року - січні наступного року", - сказав Холодницький.

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Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада України проголосувала за закон про створення Вищого антикорупційного суду. Рішення підтримали 315 депутатів.

Зокрема, закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів.

Згідно з текстом законопроекту в редакції другого читання, Вищому антикорупційного суду (ВАКС) будуть підслідні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45(1) Кримінального кодексу України, ст. 206 (2), 209, 366 (1) КК.

Закон вступає в силу на наступний день після публікації, за винятком деяких положень, які набирають чинності з початком роботи ВАКСа.