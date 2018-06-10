Закон про Вищий антикорупційний суд надійшов до АП
До Адміністрації президента України надійшов закон "Про Вищий антикорупційний суд".
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Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.
Зазначається, що документ готується до підписання президентом.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня прийняла президентський закон про Вищий антикорупційний суд.
Законом встановлюється, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом в системі судоустрою України.
Ключовою претензією міжнародних партнерів та громадських організацій до законопроекту було обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції в процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включно із Міжнародним валютнии фондом, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.
Законом передбачено, що з ініціативи не менш як трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.
9 червня голова ВР Андрій Парубій підписав відповідний закон.