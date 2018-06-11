Загрози перегляду Євросоюзом умов безвізу з Україною на сьогодні немає – ДПСУ

У Держприкордонслужбі зазначили, що про це свідчать оцінки європейських прикордонників.

На сьогодні не існує загроз порушення питання про перегляд Європейським Союзом умов безвізового режиму з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк.

«Оцінка наших колег з ЄС одностайна - загрози від громадян України, з боку подорожуючих, які використовують територію України як транзитну країну, на сьогоднішній день відсутні. Реальних загроз навіть щодо порушення питання про те, щоб переглянути умови безвізового режиму, на сьогодні не існує», - сказав Серватюк.

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Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони. Безвізовий режим дозволяє українцям перебувати в державах ЄС до 90 днів впродовж кожного 180-денного періоду.

Загалом на сьогодні за біометричними паспортами громадяни України можуть відвідувати 117 країн.

Згідно з даними ДПСУ, за рік безвізовим режимом з ЄС скористалися 555 тис. українців.