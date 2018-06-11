Понад півмільйона українців побачили Європу: у ДПСУ підбили підсумки року безвізу (інфографіка)

Сьогодні рівно рік, як громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу, крім Великої Британії та Ірландії, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

За рік чинності безвізового режиму з Європейським Союзом до країн ЄС за спрощеною процедурою виїжджали 555 тис. українців.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Нагадується, що сьогодні рівно рік, як громадяни України з біометричними паспортами отримали право на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу, крім Великої Британії та Ірландії, а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС.

Загалом з початку введення безвізового режиму до країн Європейського Союзу виїжджали майже 20,3 млн громадян, з яких майже 4,8 млн - за біометричними паспортами та понад 555 тис. громадян України скористалися всіма перевагами безвізового режиму.

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Певний ажіотаж серед бажаючих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники оформляли до 90 тис. українців за місяць. У листопаді минулого року цей показник становив вже 32,5 тис. осіб. З настанням літа, тобто періоду активних відпусток та мандрівок, знову очікується збільшення пасажиропотоку.

Найбільше українців обирають для подорожей авіаційні шляхи, найменше – морем. Своєрідним «вікном до Європи» для України залишається Польща. Саме через неї до країн ЄС потрапляє найбільше українців. Найменший потік мандрівників з України до країн ЄС - через словацький кордон.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони. Безвізовий режим дозволяє українцям перебувати в державах ЄС до 90 днів впродовж кожного 180-денного періоду.

Загалом на сьогодні за біометричними паспортами громадяни України можуть відвідувати 117 країн.