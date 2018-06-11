Українські журналісти запустили сайт про декларації чиновників (інфографіка)

Журналісти розповіли, що декларації на сайті на 100% співпадають з НАЗК.

Українські журналісти проекту Bihus.info розповіли про запуск сайту "Декларації", який, за їхніми словами, працює краще за реєстр НАЗК.

Так, на "Деклараціях" можна: шукати не лише за іменем, а й за будь-яким словом; відсортувати їх за роками чи структурами; підписатися на нові декларації.

"Залогінься, збережи свій пошуковий запит як підписку, і всі нові декларації “Порошенко”, “депутат”, “беліз”, “мазератті” будуть приходити до тебе в пошту/рсс за секунду після декларування", - пояснюють журналісти.

Крім того, працює комплекс чат-ботів: можна переписуватися із сайтом у Telegram, Skype, не залишаючи Facebook.

Також проект запустив Telegram-канал з "найсмачнішими" деклараціями одразу після оновлення.

Як розповіли журналісти, працюватиме й система "порівнянь", як в інтернет-магазині: можна, наприклад, додати двох декларантів або одного, але за різні роки, й отримати швидку інфографіку.

"Для гурманів і маніяків: надпотужний аналітичний комплекс (як у "Прозорро"), який може робити все. Ну, взагалі будь-яку аналітику за деклараціями", - йдеться у повідомленні.

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Все це - безкоштовно, безлімітно, без смс, проте зареєструватись в один клік все ж потрібно.

"Наші декларації на 100% співпадають з НАЗК (бо підтягуються звідти). Просто вони зручніші і є бонуси", - додали журналісти.

Раніше НАЗК прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій двох народних депутатів України - Євгена Гєллєра та Вадима Новинського.