СБУ затримала "міністра юстиції ДНР"

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, на Донеччині співробітники контррозвідки СБУ захопили колишнього міліціонера, чиє «прізвище фігурувало у списку т.зв. «уряду» терористів «ДНР».

«Так званий «міністр юстиції» та його поплічник, житель с. Маркове Костянтинівського району Донецької області, були інформаторами в бойовиків та збирали відомості про розташування, кількісний склад та озброєння підрозділів ЗС України у зоні АТО».

Слідчі СБУ розпочали стосовно затриманих кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

У зоні проведення антитерористичної операції контррозвідники також затримали коригувальника вогню, жителя с. Степне Марийського району Донецької області, який вже кілька місяців був на службі в бойовиків. «Завдання він отримував безпосередньо перед початком обстрілів українських позицій від «офіцера зв’язку» зі штабу незаконного воєнізованого формування. Затриманий скеровував вогонь по силах АТО в районі хутора Таранчук та села Степне, телефонуючи на «гарячу лінію» терористів, повідомляв про пересування української військової техніки».

На Луганщині СБУ розпочала кримінальне провадження за ст.258-3 Кримінального кодексу України стосовно колишнього голови однієї з рубіжанських громадських організацій.

«Встановлено, що затриманий ще у квітні-травні підбурював антиукраїнські акції у своєму місті, був одним з активних організаторів та учасників незаконного захоплення адміністративної будівлі УСБУ в Луганській області. Згодом у складі терористичних формувань організовував викрадення бойовиками проукраїнських активістів Рубіжного, відповідав за облаштування блокпостів «ЛНР» і координував чергування на них бойовиків», - зазначають у прес-центрі.

Читайте такожСБУ впіймала мародерів, що видавали себе за українських військовихКрім того, оперативна група СБУ затримала у Новотошківці двох місцевих жителів 1963 і 1965 р.н, які сприяли діяльності терористичної організації та зі зброєю в руках охороняли територію, тимчасово контрольовану бойовиками. Тривають слідчі дії.