Сили АТО збили російський безпілотник біля Щастя – штаб

Як повідомляє прес-центр АТО на сторінці Facebook, літальний апарат, імовірно, походив з Росії.

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У прес-центрі оперативного командування "Північ" також підтвердили інформацію.

Читайте такожБойовики і військові РФ провалили спробу наблизитися до Старогнатівки на Донеччині"Особовим складом, якій виконує завдання в зоні відповідальності військ оперативного командування "Північ" знищено одну одиницю бронетехніки противника та збитий 1 безпілотний літальний апарат в районі населеного пункту Щастя", – зазначили в ОК "Північ".