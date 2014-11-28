В зоні АТО з липня загинули 62 прикордонники

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко, радіо "Свобода". "61 військовослужбовець і 1 водій, 350 отримали поранення, 11 пропали без вісті, 1 перебуває в полоні", - сказав Віктор Назаренко.

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Нагадаємо, в РНБО повідомили, що з початку проведення АТО станом на 11 листопада 4079 українських військових були поранені, загинули 1052. За даними ООН, від квітня на сході України загинули понад 4300 людей.