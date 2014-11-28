Кремлю не сподобалися плани України вступити до НАТО

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає ТАСС.

"Ставлення вкрай негативне, ми цього не приховуємо, - сказав Лавров. - Думаю, всі чудово розуміють згубність подальшого розширення НАТО, що лише пересуває розділові лінії на континенті".

"Ми з генеральним секретарем РЄ сьогодні не обговорювали НАТО ні в тому, що стосується української кризи, ні в тому, що стосується спроби НАТО перекупити у Франції" Містралі ", ми обговорювали ті питання, які стоять на порядку денному РЄ, в тому числі ті , які пов'язані з українською кризою ", - додав Лавров.

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Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект про відмову України від позаблокового статусу і про вступ до НАТО. Законопроектом пропонується виключити із закону "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", пункт про те, що Україна є позаблоковою країною і доповнити статтю про засади зовнішньої пунктом про членство України в Організації Північноатлантичного договору".